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韓國東南部野火延燒 強風加氣溫升高不利救火

2025/3/24 21:24（3/24 21:45 更新）
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韓國慶尚北道義城郡野火24日持續蔓延，吞噬房屋。（韓聯社）
韓國慶尚北道義城郡野火24日持續蔓延，吞噬房屋。（韓聯社）
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（中央社首爾24日綜合外電報導）韓國當局今天表示，將調派數十架直升機，以及數千名消防人員和士兵，以控制東南部延燒多日的山林野火。這波野火已造成4人喪生。官員表示，強風加上氣溫升高，不利救火行動。

法新社報導，韓國山林廳廳長林相燮（Lim Sang-seop，音譯）在記者會上表示，義城郡近7000公頃土地受到野火波及，當地約600人已經疏散到安全地區。

他說：「總共將派出57架消防直升機撲滅火勢。」同時還將出動包括士兵在內的2600多名消防人員，「全力救火」。

截至今天下午，野火火勢部分已獲得控制，但還在燃燒。

山林廳已針對慶尚北道、慶尚南道、釜山和大田等多個地區，發布最高等級的「嚴重」火災預警。

慶尚北道山清郡（Sancheong）的野火已造成4人死亡。

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韓國政府宣布東南部進入緊急狀態。

今天稍早恢復代理總統職權的國務總理韓悳洙前往中央災難安全對策本部，他呼籲各部門同心協力「直到野火火勢完全撲滅為止」。他將在今天稍晚會見受野火影響的災民。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1140324

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#慶尚北道
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