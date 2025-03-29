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俄軍無人機襲烏克蘭第聶伯羅市 造成4死19傷

2025/3/29 20:35
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（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克表示，俄羅斯軍隊昨天晚間發動大規模無人機攻勢襲擊該州首府第聶伯羅市（Dnipro），導致4人死亡、19人受傷。

路透社報導，賴薩克（Serhiy Lysak）於通訊軟體Telegram發文指出，俄軍無人機攻勢造成第聶伯羅市許多建物發生火災，其中包含1間飯店、1棟高樓層公寓以及近10戶私人住宅。

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他的貼文寫道：「現在還得知，敵軍向第聶伯羅市出動超過20架無人機，大多數都已經被擊落。」

賴薩克發布的照片及影片顯示，第聶伯羅市的建物遭俄軍無人機攻擊，不僅燃起熊熊大火，且有濃煙直竄天際。（譯者：陳彥鈞/核稿：洪培英）1140329

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