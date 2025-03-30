與川普關係緊張 白宮記協今年晚宴取消諧星表演傳統

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統川普抨擊多家媒體的報導、與白宮記者協會關係緊張之際，該協會今天宣布，今年晚宴將打破喜劇表演的傳統，取消原定邀請諧星安柏魯芬擔任主講嘉賓的計畫。

法新社報導，喜劇演員安柏魯芬（Amber Ruffin）先前曾批評川普（Donald Trump），並開玩笑說沒有人願意參加下個月的白宮記者協會（White House Correspondents' Association）年度晚宴和川普一起共進晚餐。

白宮發言人之前就安柏魯芬預定在晚宴表演一事，對她和白宮記者協會提出批評。晚宴傳統上是由一名諧星擔任主講嘉賓，此人會拿時任總統開玩笑。

白宮記者協會主席丹尼爾斯（Eugene Daniels）在今天寄給成員的電郵中表示，理事會一致決定「今年（晚宴）我們不再以喜劇表演為主」。

丹尼爾斯指出：「在這個新聞業的重大時刻，我希望確保焦點不在於分裂的政治，而是完全放在獎勵我們同僚的傑出工作，還有向下個世代的記者提供獎學金與指導。」

他還說，他會在4月26日的晚宴日期接近時提供進一步細節。

白宮一名發言人稱這項決定是「逃避責任」之舉。

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自川普今年1月重新掌權以來，他的團隊與白宮記者協會持續發生衝突。該協會是代表報導白宮事務記者的獨立機構。

白宮上月宣布，未來將自行決定哪些媒體可以採訪總統，剝奪白宮記者協會近百年來選擇採訪團成員的權力。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1140330