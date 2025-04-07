加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美財長：關稅政策將堅持到底 市場總是低估川普
首頁 / 國際
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰2/300
首頁 / 國際

超高關稅上路前 美財經官員口徑一致不退讓

2025/4/7 03:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約6日專電）川普政府主要經貿官員今天在美國媒體說明新關稅政策，從商務部長、財政部長到國家經濟會議主席均口徑一致明示，對多國開徵高關稅不會延期。網路媒體AXIOS指出，沒人可從對等關稅中脫身。

白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與財政部長貝森特（Scott Bessent），聯手在美國週日晨間新聞節目說明川普（Donald Trump）對等關稅不會影響美國消費市場，強調4月9日將生效的高關稅不會延期，並說市場總是低估川普。

網路媒體AXIOS結論指出，川普財經官員週日談話若只有一個結論，就是「我們不擔心股市暴跌，也不會有救兵從關稅中把你救出。」

川普宣布全新關稅導致投資人3、4兩日在美股失血超過6兆美元（約新台幣198.6兆元），支持川普的避險基金經理人、富豪艾克曼（Bill Ackman）指出，如果川普不緩解關稅，美股週一將再面臨迫切危機。

但川普財經團隊清楚表明，沒人可從9日施行的高關稅中脫身。

盧特尼克在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation ）節目表示：「關稅將上路，不是開玩笑。」

貝森特在國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目說：「我們將向前推進，經過20、30、40、50年（外國）的不當行為，無法短時間清理戰局。」

哈塞特接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）訪問時說：「這不是讓市場崩潰的策略，這是為美國人創造黃金年代。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

相對於川普政府關稅派幕僚的鷹派陣線，美國學術、輿論界經濟學者與評論員多認為，關稅無益美國及全球經濟，美國社會恐將面臨停滯性通膨，經濟衰退風險大幅提高。

前財政部長薩默斯（Larry Summers）在「本週」節目表示，除非川普承認這是可能造成反向結果的嚴重錯誤，形勢將異常困難。民眾抱緊現金，避免高額支出，企業謹慎行事，都是正確的。（編輯：何宏儒）1140407

#川普
#哥倫比亞廣播公司
#盧特尼克
#川普2.0
#對等關稅
#美國廣播公司
#貝森特
#哈塞特
川普
川普關稅衝擊全球 傳印度不報復、印尼願協商川普揮關稅大棒 美官員：逾50國已與白宮聯繫展開談判
哈塞特
美部長：對等關稅4/9勢在必行 將實施數天甚至數週日本經產大臣與美國官員談關稅 未獲豁免承諾
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普關稅衝擊 沙烏地股巿挫6.78%創5年最大單日跌幅
23
更多編輯台推薦新聞：