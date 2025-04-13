加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

俄軍飛彈空襲烏克蘭東北部蘇米市 至少21死83傷

2025/4/13 19:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭當局表示，俄羅斯今天發射彈道飛彈襲擊烏國東北部蘇米州（Sumy Oblast）首府蘇米市中心，造成至少21人死亡、83人受傷。

法新社報導，烏克蘭緊急服務部門稍早在社群媒體指出：「俄羅斯以彈道飛彈攻擊（蘇米市）市中心。當時街上有許多民眾。根據初步數據，迄今有21人喪命，至少20人受傷。」

烏克蘭內政部隨後指稱，蘇米市受傷人數已經增至83人，傷者包括7名孩童，救援行動正進行中。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於社群媒體發文寫道：「俄羅斯對蘇米市發動可怕的彈道飛彈攻擊…根據初步數據，有許多平民傷亡。」

google news透過 Google News追蹤中央社

他還提到，此時正好是民眾上教堂的日子，「只有混蛋會做這種事」。

蘇米市代理市長科布札（Artem Kobzar）於社群媒體表示：「今天飛彈攻擊造成多人喪生…敵方再次襲擊平民。」（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1140413

俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美國烏克蘭華府會商礦產協議 傳氣氛對抗恐難突破
66
更多編輯台推薦新聞：