俄軍飛彈空襲烏克蘭東北部蘇米市 至少21死83傷

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（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭當局表示，俄羅斯今天發射彈道飛彈襲擊烏國東北部蘇米州（Sumy Oblast）首府蘇米市中心，造成至少21人死亡、83人受傷。

法新社報導，烏克蘭緊急服務部門稍早在社群媒體指出：「俄羅斯以彈道飛彈攻擊（蘇米市）市中心。當時街上有許多民眾。根據初步數據，迄今有21人喪命，至少20人受傷。」

烏克蘭內政部隨後指稱，蘇米市受傷人數已經增至83人，傷者包括7名孩童，救援行動正進行中。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於社群媒體發文寫道：「俄羅斯對蘇米市發動可怕的彈道飛彈攻擊…根據初步數據，有許多平民傷亡。」

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他還提到，此時正好是民眾上教堂的日子，「只有混蛋會做這種事」。

蘇米市代理市長科布札（Artem Kobzar）於社群媒體表示：「今天飛彈攻擊造成多人喪生…敵方再次襲擊平民。」（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1140413