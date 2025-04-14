布拉格廢棄車輛獲新生 改造成軍用支援烏克蘭前線

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（中央社記者劉郁葶布拉格14日專電）每年布拉格街頭有數十輛汽車被遺棄，並置於拖吊場。許多車輛從未被領回，通常在3年後被拍賣或報廢。如今，這些車輛有了新用途，它們被翻新送往烏克蘭前線，支援戰場上的行動。

在布拉格市政府支持下，布拉格已捐贈8輛無人認領的車輛給非營利組織Neohnutí。這個組織專門將汽車改裝，用於烏克蘭的人道及軍事支援用途。

此計畫構想來自布拉格市議員普塔切克（Jiří Ptáček），他透過社群媒體得知Neohnutí的工作內容，並參訪位在布拉格郊區的杜貝奇（Dubeč）車輛拖吊場。

普塔切克在臉書寫道：「這些是報廢或被遺棄的車輛，必須在拖吊場靜待3年，看是否有人認領。有些原本會被送去報廢，但在烏克蘭工廠裡，它們被改造成越野車或小型貨車，執行前線任務。」

根據普塔切克的說法，每年約有100輛此類車輛停放於拖吊場。目前已有6輛轎車和2輛廂型車被選中進行翻新，儘管大多數車輛多年未啟動，甚至沒有鑰匙，Neohnutí計劃修復這些車與辦理手續，並送往烏克蘭。

這些汽車原是準備報廢的資產，透過這項計畫，轉變為實用的前線工具，用於運輸、醫療或後勤支援。此計畫將持續擴大，目前有更多車輛準備轉交中。

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Neohnutí總部位於捷克北部城市吉欽（Jičín），是以人權為核心的非營利組織，自2022年起擴展使命，協助受烏克蘭戰爭影響的民眾。Neohnutí負責將小型多功能車運送至衝突區域，提升人道團隊的機動性，並支援傷者運輸。

除了提供車輛，Neohnutí也舉辦食物與醫療用品募捐、支援難民，以及幫助社會弱勢群體。Neohnutí表示：「我們無法、也不願對苦難視而不見。我們相信善意是會傳染的——我們希望這個世界成為更美好的地方。」（編輯：陳承功）1140414