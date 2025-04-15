流亡英國前香港議員發起連署 籲英加強安全管控中國

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（中央社記者陳韻聿倫敦14日專電）流亡英國、遭港府通緝的前香港區議會議員劉珈汶近日發起請願連署，呼籲英國政府將中國和香港納入7月起實施的外國影響力登記計畫（FIRS）「加強管控」等級，與俄羅斯、伊朗同級。請願發起迄今約一週，已有逾1200人加入連署。

英國7月1日起實施FIRS；中國未入列FIRS的「加強管控」等級，曾在英國國會引發質疑。內政部主責安全事務的副大臣賈維斯（Dan Jarvis）4月初在國會應詢時，儘管未排除中國未來入列FIRS加強級的可能性，卻也未表示政府正朝此方向研議。

在野保守黨籍國會議員、影子內政大臣菲利普（Chris Philp）指出，英、美情報機關皆曾就中國構成的安全挑戰和大規模間諜活動示警。中國不僅企圖滲透英國政治，更鎮壓在英中國人，在英國設立祕密警察站、對流亡英國的香港異議人士發布懸賞通緝令。菲利普說，中國未被納入FIRS加強級，是政府的「驚人疏失」。

據英國現行規則，發起或連署請願案者必須是英國公民或居民（具居留權人士）。一旦累計超過1萬個簽名連署，政府必須回應；若累計超過10萬個，則國會可就請願內容舉行辯論。所有請願案皆僅能連署6個月。有關納中國入英國FIRS「加強管控」等級的請願案至10月8日截止。

關於英國政府為何至今未納中國入FIRS加強級，劉珈汶認為，可能是基於經貿利益考量。

不過，她提到，從公開發言判斷，英國政府官員對是否有必要列中國入FIRS加強級，立場似乎未能保持連貫一致。

舉例而言，賈維斯去年下半年曾在國會將中國、俄羅斯和伊朗並列，指出這些國家持續企圖損害英國安全。俄羅斯、伊朗如今皆已入列FIRS「加強管控」等級，是此等級唯二國家。

劉珈汶告訴中央社，她和夥伴們正籌劃宣傳活動，以敦促更多人參與她發起的請願連署、向英國政府施加壓力。

英國政府官員曾稱，是否納特定國家入FIRS「加強管控」等級，政府決策「將以證據為基礎」。約4年前流亡英國的劉珈汶去年遭港府以違反「港區國安法」為由，宣布以100萬港幣（約新台幣420萬元）賞金通緝她。對她來說，中國構成的安全威脅，「證據」比比皆是。

劉珈汶指出，去年耶誕節前夕，她從新聞報導得知，繼2021年的通緝令後，港府再次對她發布通緝，且罪名加重。2021年，她被控違反選舉法規；去年，她被控犯下「煽動分裂國家」、「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等國安法重罪。

今年2月，劉珈汶家族中，至少有3名成員遭港警騷擾：2月10日，其中2人遭強制帶往警局接受警詢；2月17日，又有1人強遭警詢。官媒宣稱，警方是藉此調查劉珈汶的人際網絡和財務往來狀況。

2月下旬，劉珈汶所在選區英國國會議員告訴她，至少有5名她的鄰居曾收到匿名信，信件內容鼓勵他們傷害她。

根據劉珈汶與中央社分享的匿名信，任何人只要能提供關於劉珈汶及其「罪行」的資訊、或者能帶她到中國駐英大使館，即可獲港警100萬港幣賞金。信件提供港警國安處的舉報電郵地址，以及一個可用於舉報的英國手機號碼。

劉珈汶指出，她持續遭遇有組織的騷擾和威脅，包括強暴和死亡威脅，以及運用生成式人工智慧（AI）和「深偽」技術打造的影音內容，假冒她的身分發表虛偽不實言論。

中國政府擬在倫敦新建巨型使館；一旦計畫落實，其新使館規模恐成為西歐境內最大。反對這個「超級使館」建案的人士擔憂，新使館恐成跨境鎮壓和祕密警察活動的巨型基地。

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英國政府推動的FIRS與2023年12月生效實施的「國家安全法」有關，分2個等級執行，分別為適用所有國家的「政治影響力」等級、以及僅用於被指定國家的「加強管控」等級。一旦上路，未按規定登記和揭露資訊者，可遭處以徒刑。

與適用所有國家的「政治影響力」等級不同，「加強管控」等級所規範的，不僅限於政治相關活動。以俄羅斯為例，俄羅斯總統、所有政府關聯機構組織、軍隊、警察、情報單位、司法機關、國會議員，以及受莫斯科當局控制的政黨等，皆屬列管標的。（編輯：張芷瑄）1140415