美最高法院宣布 聽取出生公民權口頭辯論

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（中央社記者廖漢原紐約17日專電）美國最高法院今天宣布，5月15日將聽取川普政府提出有關在美出生者即擁有公民權爭議的口頭辯論。白宮早前要求最高法院釐清公民權行政命令適用範圍，雖不涉及憲法解釋層次，但過半大法官若支持川普的論點，形同允許執行這項命令。

川普（Donald Trump）上任首日簽署行政命令，推翻美國憲法賦予在美出生者即有公民權的法律慣例，馬里蘭、麻薩諸塞與華盛頓等州聯邦法院挑戰白宮，裁定暫緩執行。

川普政府3月中向最高法院提出州聯邦法院無權限制行政命令適用於全美，最高法院少見的1個月後宣布將聽取口頭辯論。美國媒體報導，大法官將在5月15日聽取各方意見。

美國聯邦政府依據1868年憲法第14修正案第一款，無論血親父母身份，在美出生者即有公民權，也就是自然擁有美國公民身份。競選期間，川普陣營揚言當選後將終止這項攸關美國人口組成的憲法成習，持短期簽證或非法入境者在美生產的嬰兒都不具公民資格。

紐約時報（New York Times）報導，大法官的簡短決定事前沒有徵兆與緣由，顯示法官們考量這是重大案件，與其讓相關訴訟在較低階法院審理，不如盡快在最高法院討論。

案件在全美屬高度敏感議題，川普政府僅要求最高法院釐清，州聯邦法院無權跨界要求其他州同時不得執行命令，並未要求大法官在憲法層次上做出定奪，不過9位大法官的意見與論點動見觀瞻。

大法官同時宣布，在5月15日口頭辯論前，不考慮行政部門提出應取消全美暫停執行這項行政命令的請求。這代表在口頭辯論前，各州都不得執行涉及大批非法入境者在美生產子女身份認定的行政命令。

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多數美國憲法學者認為，第14修正案清楚說明，除了受國際法管轄的外國在美外交人員外，無論血緣父母身份為何，只要在美誕生者即為美國公民。

華府智庫移民研究中心（Center for Immigration Studies）報告指出，2023年美國有22萬5000至25萬名父母其中一人為非法移民的嬰兒，約佔新生兒的7%。如果過半大法官支持川普政府的意見，等同允許各州執行反對方認為違憲的政策。（編輯：楊昭彥）1140418