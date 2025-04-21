抗議破壞環境 幾內亞比索婦女縱火燒中資礦場

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（中央社比索20日綜合外電報導）幾內亞比索共和國內政部長與目擊者告訴法新社說，幾內亞比索女性抗議者今天攻擊西北部一家由中國經營的鋯石礦場，並縱火焚燒設備。

一名抗議者向法新社表示，採礦活動破壞他們的農田和當地環境，他們向當局投訴卻未見回應，他們只好以行動抗議。

目擊者告訴法新社說，在尼奎恩（Nhiquin）抗議事發後，幾名婦女和一名村長被逮捕。尼奎恩位於度假小鎮巴萊拉（Valera）附近，距離塞內加爾邊界不遠。

他們說，有數百名婦女參與這場抗議活動。中國企業自2022年以來一直在此採礦，所採鋯石用於陶瓷和建築業。

參加抗議活動婦女卡賈夫（Aissato Cadjaf）告訴法新社：「我們告訴他們，不希望未經同意就開採礦沙…我們的稻田都被毀了，礦場附近的小河再也沒有魚了。」她說，儘管她們抗議，卻沒人聽。

幾內亞比索內政部長坎德（Botche Cande）視察現場後告訴媒體說：「所有設施都被燒毀了。」但未具體說明被毀壞的設施是哪些。

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他又說，肇事婦女已全部逃入森林藏匿。「必須追緝、逮捕她們。」

在聯合國人類發展指數（Human Development Index）評比的193個國家中，幾內亞比索排名第179。根據世界銀行（World Bank）的最新數據，幾內亞比索約有1/4公民每天生活費不到1.9美元（約新台幣62元）。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1140421