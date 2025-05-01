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加拿大大選 張瑋麟成史上第2位台裔國會議員

2025/5/1 10:06（5/1 12:33 更新）
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加拿大聯邦大選落幕，自由黨贏得169席勝選，現年39歲的自由黨候選人張瑋麟（圖）成為史上第2位台裔國會議員。（中央社檔案照片）
加拿大聯邦大選落幕，自由黨贏得169席勝選，現年39歲的自由黨候選人張瑋麟（圖）成為史上第2位台裔國會議員。（中央社檔案照片）
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（中央社記者胡玉立渥太華30日專電）加拿大大選2大在野黨黨魁在各自選區皆落選；現年39歲的自由黨候選人張瑋麟（Wade Chang）成史上第2位台裔國會議員。

駐加拿大代表曾厚仁向中央社表示，台裔當選加拿大國會議員，令人高興鼓舞。張瑋麟選區在卑詩省，駐溫哥華辦事處長劉立欣已向他致賀；國會開議後，所有議員將齊聚渥太華，代表處也十分期待與包括張瑋麟在內的所有議員，加深互動。

談到加拿大新政府未來對台政策可能發展，曾厚仁表示，加拿大總理卡尼（Mark Carney）率領的新政府是自由黨政府，也是推出「印太戰略」的政府，2022年底推出的政策對於加深台加關係有很深的期望。

曾厚仁表示，他上任代表2年多來，與自由黨政府有很多互動，「我覺得我們是在一個很好的基礎上，可以繼續與新的卡尼政府加深雙邊關係」。

日前舉行的加拿大聯邦大選落幕，選民投票率高達68.65%，創加拿大30年來最高投票率紀錄。儘管自由黨贏得169席，得票率43.7%，但最終仍無法拿下過半數172個席位，成為少數政府。保守黨贏得144席，得票率41.3%，但黨魁博勵治（Pierre Poilievre）落選國會議員。博勵治表示他將繼續領導保守黨。

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曾在加拿大政壇影響舉足輕重的新民主黨（NDP）在這次大選慘敗，僅獲7席。黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）在其競選國會議員的卑詩省大溫哥華地區本拿比中央區選區（Burnaby Central）只拿到18%得票率，他選後宣布辭職下台。該選區當選人是初入政壇的台裔自由黨人張瑋麟。張瑋麟在小學6年級時隨父母從台灣移民加拿大，此次大選成為加拿大史上第2位台裔國會議員。

加拿大首位台裔國會議員是2011年在多倫多Willowdale選區當選的保守黨國會議員梁中心（Chungsen Leung），他在2015年大選時落敗，未能成功連任。（編輯：張芷瑄）1140501

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