美民調：4成美國人認為亞裔對原國籍忠誠度較高

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（中央社記者廖漢原紐約1日專電）美國的「亞裔美人基金會」今天公布民調，4成美國民眾認為亞裔對原國籍忠誠度高於美國，4個美國人中，有1人關切華裔美人對美國社會與國家安全的威脅。

亞裔美人基金會（The Asian American Foundation，TAAF）對美國民眾進行民調，40%美國人認為，亞裔美人對原國籍的忠誠度高於美國，去年為37%。此趨勢逐年上升，基金會在2021年首次進行相同民調，當時為21%，美國民眾認為亞裔對原國籍的忠誠度較高，4年幾乎成長了一倍。

民調也顯示，28%美國民眾某種程度上同意亞裔美人對非亞裔的友善度較低。當中的51%認為，許多亞裔美人似乎只與亞裔互動。

46%美國民眾指亞裔美人通常代表的是東亞裔，特別是華裔，但美國人口調查與統計局資料顯示，印度裔是美國亞裔最大的族群，民調受訪者中有6%為印度裔。

美中關係緊張造成美國亞裔社群的恐懼及偏見提高，4個美國人中，有1人特別關切華裔美人對美國社會，特別是國家安全上的威脅。

10個美國人中，有4個支持立法限制特定國家公民，特別是中國，在美國購地。

僅44%美國人強烈認為，二戰期間對日裔的隔離政策是錯誤，25%對此表示同意，15%不同意，16%不瞭解這段歷史因此無法表態。

此外，民調也可見的趨勢是美國民眾逐漸相信亞裔美人已被公平對待，但亞裔仍持續對生活空間感到不安全，5個亞裔有3人認為，未來5年會成為歧視的受害者。

多數美國人未與亞裔有直接個人關係，年輕世代無法區分美國境內與全球亞洲流行風潮，如日本漫畫與韓國流行樂下的亞洲形象。

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美國亞裔為少數族裔模範的迷思在職場上仍是主流，亞裔仍被形容為聰明、工作勤奮與溫柔。

5月為美國的亞裔社群月，民調於1月22日至2月25日對4909名16歲以上成年美國民眾進行調查。（編輯：張芷瑄）1140501