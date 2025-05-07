美軍警使用中國宇樹機器人 議員指涉及解放軍籲調查

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓6日專電）宇樹科技成中國機器人發展主力，產品外型似解放軍「機器狼」。美國聯邦眾議院委員會今天指出，宇樹與解放軍關係密切，其產品以後門程式秘密將數據傳回中國，且已獲美國軍警採用，呼籲國防部調查，列中國軍事企業。

由民主、共和兩黨議員組成的美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）今天發信給國防部、商務部及聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission）首長，呼籲審查中國機器人廠商帶來的國安風險。

跨黨派議員點名產品曾登上央視春晚舞台的宇樹科技，指其與解放軍附屬機構和中國共產黨實體有密切聯繫，使用宇樹機器人也有遠端數位存取的風險。

議員們說，網路安全研究人員今年3月的報告稱，宇樹機器人預先安裝未公開的遠端存取通道，名為CloudSail，且預設狀態為「啟用」，悄悄將每台機器人連接至宇樹位於中國境內的伺服器。

信函指出，看來擁有密碼，就能透過預設憑證進入機器人。研究人員表示，雖然這類通道服務可用於合法情境，但令人憂心的是這些通道在用戶不知情的情況下運作，應明確將其視為一種後門程式。

根據宇樹的隱私權政策，用戶資料儲存在中國，因此受中國情報之用，也受網路安全法約束。宇樹還使用因大規模監控行為遭美國制裁的中國科大訊飛（iFlytek）來處理語音資料。

委員會稱，另有學術研究顯示，宇樹機器人可以被駭客控制，繞過安全系統以進行秘密監視。

委員會指出，目前，與中國軍方有聯繫的宇樹機器人已被美國執法機關、懲教設施與國防單位採用。光是一家供應商就打算在一州的監獄系統中部署100台機器人，最終目標達到1000台。

議員們引述報導稱，宇樹科技參與軍民融合計畫，生產具有明顯軍事用途的機器人系統，包括自主移動、監控與搭載裝備能力。宇樹科技創辦人王興興今年2月更與中國國家主席習近平於一場中共閉門會議中會晤，並被安排在高位就座。

此外，宇樹科技已向北京航空航天大學及中北大學出售機器人，這兩所學校都以飛彈、航太及武器研究聞名。宇樹也向中國警方提供用於監控與偵察的設備。

委員會表示，2024年，配備步槍的宇樹機器人出現在解放軍與柬埔寨聯合軍演中，解放軍軍官證實宇樹機器人將在作戰行動中發揮作用。宇樹的B2四足機器人也已升級為具備軍規熱成像、240公斤載重能力與複雜地形機動性，足以因應戰場需求。

議員們說，宇樹機器人與中國兵器裝備集團有限公司和重慶建設工業開發的解放軍「機器狼」相似，引發了外界對技術共享的猜測。宇樹與重慶建設工業今年簽署正式合作協議，等於與中國軍事供應鏈連結。

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委員會呼籲調查宇樹在推進中國軍事目標方面所扮演的角色，並根據這些調查結果，考慮依法將宇樹列入國防部的「中國軍事企業」、商務部的「涵蓋清單」及聯邦傳播委員會的「實體名單」。

被列入這些名單將大幅限制宇樹科技與美國政府簽約、獲取資金、或融入美國基礎建設的能力。（編輯：陳慧萍）1140507