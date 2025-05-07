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哥倫比亞與美國關係生變 擬簽一帶一路意向書

2025/5/7 10:29（5/7 10:43 更新）
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（中央社波哥大6日綜合外電報導）哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天表示有意在接下來出訪中國期間簽署協定，加入北京「一帶一路」倡議；此舉勢將進一步破壞哥國與華府之間本就緊繃的雙邊關係。

法新社報導，哥國左派領袖裴卓表示，他幾天後與中國國家主席習近平面對面會談時，將簽署加入一帶一路的「意向書」。

一帶一路倡議是習近平擴大中國在海外經濟與政治影響力的核心政策。

十多年來，該倡議為全球各地基礎建設和其他大型項目提供資金，北京則藉此換取政治與經濟影響力。

哥倫比亞一直是美國在拉丁美洲最親密也最堅定的貿易及安全夥伴之一，但如今發生變化。

哥國出現裴卓這位史上第一位左派總統，加上美國總統川普重返白宮後實施一連串關稅措施，都使得兩國關係陷僵。

這兩位領袖曾經針對驅逐移民和互祭報復性關稅議題，在社群媒體上公開交鋒。

今年1月26日，裴卓拒絕讓兩架載有美方遣返哥國無證移民的軍機降落。

此舉惹火川普，他憤而對哥國產品課徵25%關稅。哥國接著回敬，對美國進口貨品徵收25%報復關稅，但後來讓步，並派出哥國飛機接回移民。

裴卓自此之後便談到有必要把哥國貿易轉向中國，而今天宣布將簽署一帶一路意向書，是朝著這個方向邁進的重大一步。

中國駐波哥大官員一直在施壓裴卓政府在明年卸任前加入一帶一路。

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裴卓表示，這份意向書不具約束力，「未來的政府將決定這份意向是否會化為現實」。

話雖如此，但哥倫比亞簽署意向書，將推升北京在美中影響力之爭的聲勢。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1140507

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