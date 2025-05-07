加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
午後對流旺盛雨區擴大 北北基桃13縣市大雨特報估持續至晚間
首頁 / 國際

亞洲國際海防展登場 美日澳等13國軍艦齊聚新加坡

2025/5/7 14:34（5/7 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
亞洲國際海事防務展覽及會議在新加坡登場，與會者可參觀來自13個國家的軍艦。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月7日
亞洲國際海事防務展覽及會議在新加坡登場，與會者可參觀來自13個國家的軍艦。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻新加坡7日專電）亞洲國際海事防務展覽及會議（IMDEX Asia）在新加坡登場，與會者可參觀包含美國、澳洲、日本等13個國家的軍艦，是活動亮點之一。

亞洲國際海事防務展覽及會議6日至8日在新加坡樟宜展覽中心（Changi Exhibition Centre）舉行，展示尖端國防科技，並匯聚業界領袖探討未來海防戰略等議題。

展覽今天開放媒體等人士赴海軍基地參觀軍艦，與會者可參觀來自13個國家的17艘軍艦，包括澳洲巡防艦阿倫塔號（HMAS Arunta）、英國海軍巡邏艦艇史佩艦（HMS Spey）、義大利護衛艦「安東尼奧．馬塞利亞號」（Antonio Marceglia），此外也包含美國、日本等國家的軍艦參與其中。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今年的海防展及會議預計將有超過1萬2500人到訪、場面熱鬧。不只吸引來自35個國家地區的56個代表團，包括海軍首長、海岸警衛隊總監，以及各國海事執法機構負責人，也有來自26個國家和地區、超過230家企業參展，展示橫跨海底、海面與空中領域的先進技術。

新加坡國防部高級政務部長扎吉哈（Zaqy Mohamad）昨天出席活動時表示，正值世界更加動盪局勢、短短幾年內各界都看到衝突持續存在，很欣慰IMDEX成為國防領域、產業界領袖齊聚一堂交流觀點的合作場域，打造平台對話以應對安全挑戰相當重要。（編輯：張芷瑄）1140507

亞洲國際海事防務展覽及會議（IMDEX Asia）在新加坡登場，與會者可近距離參觀軍艦。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月7日
亞洲國際海事防務展覽及會議（IMDEX Asia）在新加坡登場，與會者可近距離參觀軍艦。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月7日
亞洲國際海事防務展覽及會議（IMDEX Asia）在新加坡登場，軍艦展示為亮點之一。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月7日
亞洲國際海事防務展覽及會議（IMDEX Asia）在新加坡登場，軍艦展示為亮點之一。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月7日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

100
更多編輯台推薦新聞：