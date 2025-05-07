亞洲國際海防展登場 美日澳等13國軍艦齊聚新加坡

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（中央社記者吳昇鴻新加坡7日專電）亞洲國際海事防務展覽及會議（IMDEX Asia）在新加坡登場，與會者可參觀包含美國、澳洲、日本等13個國家的軍艦，是活動亮點之一。

亞洲國際海事防務展覽及會議6日至8日在新加坡樟宜展覽中心（Changi Exhibition Centre）舉行，展示尖端國防科技，並匯聚業界領袖探討未來海防戰略等議題。

展覽今天開放媒體等人士赴海軍基地參觀軍艦，與會者可參觀來自13個國家的17艘軍艦，包括澳洲巡防艦阿倫塔號（HMAS Arunta）、英國海軍巡邏艦艇史佩艦（HMS Spey）、義大利護衛艦「安東尼奧．馬塞利亞號」（Antonio Marceglia），此外也包含美國、日本等國家的軍艦參與其中。

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今年的海防展及會議預計將有超過1萬2500人到訪、場面熱鬧。不只吸引來自35個國家地區的56個代表團，包括海軍首長、海岸警衛隊總監，以及各國海事執法機構負責人，也有來自26個國家和地區、超過230家企業參展，展示橫跨海底、海面與空中領域的先進技術。

新加坡國防部高級政務部長扎吉哈（Zaqy Mohamad）昨天出席活動時表示，正值世界更加動盪局勢、短短幾年內各界都看到衝突持續存在，很欣慰IMDEX成為國防領域、產業界領袖齊聚一堂交流觀點的合作場域，打造平台對話以應對安全挑戰相當重要。（編輯：張芷瑄）1140507

亞洲國際海事防務展覽及會議（IMDEX Asia）在新加坡登場，與會者可近距離參觀軍艦。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月7日