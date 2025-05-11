烏克蘭：俄軍出動逾100架無人機 其中60架遭擊落

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭軍方今天表示，俄羅斯當局實施的72小時停火於10日至11日午夜結束後，俄軍隨即就向烏國各地出動逾100架無人機進行攻擊。

法新社報導，烏克蘭空軍指出，「在5月11日夜間（5月11日凌晨2時起），敵方出動108架見證者（Shahed）攻擊無人機及各式誘餌無人機進行襲擊」，烏國空軍擊落其中60架。

值此之際，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）無視歐洲國家提出、美國支持的30天停火方案，但他提議本月稍晚與烏克蘭當局直接對話，以結束俄烏戰爭。

烏克蘭及英國、法國、德國和波蘭等4個歐洲國家領導人昨天施壓俄羅斯，要求俄方接受自12日起實施30天無條件停火，並警告若莫斯科當局不遵守，將對俄方祭出大規模制裁。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蒲亭提議直接對話後不久，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天隨即在社群媒體指出，他期待俄羅斯會從12日起展開為期30天停火，基輔當局已準備好直接對話。

澤倫斯基還說：「這是一個積極的訊號，顯示俄羅斯人終於開始考慮結束這場戰爭。全世界等待這一刻很久了，而真正結束任何戰爭的第一步就是停火。」（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1140511