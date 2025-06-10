美航飛那不勒斯班機過大無法降落 被迫改降羅馬機場

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（中央社紐約10日綜合外電報導）美國航空公司（American Airlines）最近飛往義大利那不勒斯的班機因為體積過於龐大無法降落，最後被迫改降羅馬機場。乘客下機後必須轉搭3小時的巴士才抵達目的地。

根據航班追蹤網站FlightAware，美航780班機2日搭載231名乘客飛往義大利那不勒斯（Naples），卻在距離目的地約64公里處的第勒尼安海（Tyrrhenian Sea）上空突然轉向。

「紐約郵報」（New York Post）報導，這架美航班機最後「因操作限制」被迫改降羅馬費烏米奇諾機場（Rome Fiumicino Airport）。美航這次以較大機型的波音787-9夢幻客機執飛那不勒斯。

波音787-9夢幻客機翼展大約比通常飛那不勒斯的傳統波音787-8夢幻客機大了20英尺（大約6公尺）。

航空迷@xJonNYC首先在社群媒體X發文分享這起事件，據稱這架夢幻客機過於龐大，不符合當地機場的救援與消防規定，而無法在那不勒斯機場降落。

一般的波音787-8型則是符合那不勒斯機場的相關規定。

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機上乘客被迫上午9時45分左右在羅馬費烏米奇諾機場下機，搭上巴士，前往約225公里外的目的地那不勒斯。

美航發表聲明說：「我們對於造成乘客旅程的干擾深感抱歉。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1140610