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川普：中東恐成危險之地 美撤出部分使館人員

2025/6/12 09:26（6/12 09:37 更新）
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美國總統川普。（路透社）
美國總統川普。（路透社）
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（中央社華盛頓/巴格達11日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，由於中東地區「有可能是危險的地方」，已讓部分非必要人員撤出當地。川普並強調美國將不會允許伊朗擁有核武。

路透社今天稍早報導指出，根據4名美籍和2名伊拉克籍消息人士的說法，鑒於安全風險升高，美國正準備撤出部分駐伊拉克使館人員，並將允許軍眷自中東多個地點離境。

至於是哪些安全風險引發這項決策，這些消息人士均未說明。

根據1名美國官員的說法，國務院已批准讓巴林和科威特這兩地的人員自願離境。

美國撤離部分人員這項決策的此時，中東時局正動盪。川普與伊朗達成核協議的努力似乎陷入僵局，而美國情報顯示以色列在準備襲擊伊朗的核設施。

川普告訴媒體說，部分人員「被撤出是因為這有可能是危險的地方，我們將觀察後續」。他說：「我們已發出撤離通知。」

當被問及是否有任何可以讓當地局勢降溫的舉措，川普說：「他們不可以有核子武器。非常簡單，他們不可以有核武。」

川普這段時間一再揚言，如果伊朗核計畫談判失敗就將對伊朗發動打擊。他在今天稍早公布的專訪中表示，他愈來愈不認為伊朗會同意停止鈾濃縮活動，而這正是美方一大關鍵要求。

法新社報導，就在川普表示他對達成核協議「信心漸失」之際，伊朗今天同樣揚言，如果爆發衝突，他們將襲擊區域內的美國軍事基地。

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美國和伊朗自4月以來已舉行5輪會談，盼能達成新的核協議來取代川普2018年第一任期期間片面退出的2015年核協議。

針對美方揚言若談判失敗將發動軍事行動，伊朗國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）回應說：它所有美軍基地都在我們觸手可及的範圍之內，我們有的是管道，而我們將毫不猶豫地鎖定所有駐地國的美軍基地。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140612

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