直搗山老鼠窩 盜採牛樟芝鈔票大小要逾10萬

（中央社記者盧太城台東縣17日電）林務局台東林管處執行深山特遣勤務，查獲2名山老鼠從新竹遠赴台東關山非法採集牛樟芝。台東林管處表示，最大塊牛樟芝約千元鈔票2倍大小，黑市價值可能逾新台幣10萬元。

台東林管處關山工作站深山特遣隊與保七總隊第九大隊台東分隊，組成聯合查緝小組，10月12日進入山區執行5天4夜的深山特遣勤務，16日下山。

關山工作站主任吳文雄今天表示，深山特遣隊進入山區第2天就傳出捷報，查獲2名遠從新竹五峰鄉遠赴台東關山紅石山區，竊取森林副產物的山老鼠，並取出犯罪工具ㄧ批，野生牛樟芝9包及1包金線蓮等贓物，當場人贓俱獲。

深山特遣隊成員、台東林管處技正魏瑞廷表示，進入山區後發現3處山老鼠的藏身工寮，他們在破壞工寮過程中，發現山老鼠就在附近活動，但是山老鼠已察覺特遣隊人員在山區，逃離下山。聯合查緝小組人員沿途蒐集可疑跡證，沿路追緝至紅石林道，最後攔截山老鼠的休旅車。

魏瑞廷表示，查緝小組查獲9包已分裝的野生牛樟芝、重1.48公斤及1包金線蓮重0.41公斤。其中有一片牛樟芝大小將近千元大鈔的2倍，黑市價值超過10萬元。（編輯：陳政偉）1071017