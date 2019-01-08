殺小姑水泥封屍 高院仍判大嫂無期徒刑

（中央社記者劉世怡台北8日電）女子張芳馨涉殺害小姑再以水泥封屍，一審被判無期徒刑，二審台灣高等法院今天審酌她只有書面和解，未給分文，實質為博取法院同情的籍口，仍判她無期徒刑，全案可上訴。

張芳馨今天未被提訊到庭聆判。

二審合議庭審判長宣判時指出，張女以其有自首而請求減輕刑度，但合議庭認為，當時警方到場時，已看到水泥塚，張女是因犯行即將東窗事發，而不得不向警方自白犯行。

新北市新莊區去年3月發生姑嫂不合的水泥封屍慘案，一審新北地方法院去年8月底審酌，警員獲報到場雖發現水泥塚，但還無法確定裡面是屍體，尚未確定為凶殺案件，被告張芳馨在命案曝光前坦承犯案，符合自首要件；檢方求處無期徒刑，張芳馨犯罪行為沒有處以極刑與社會隔絕必要，判她無期徒刑。

案經上訴，由台灣高等法院受理，審理期間，張女與其它案件被告不同，她在與律師談話時竟露出微笑，她認為一審判決太重，請求二審輕判，想要早點出獄回歸社會和孩子團聚，請法官體諒她當母親的苦衷，不想在孩子成長過程缺席。

張芳馨坦承以啞鈴行凶時，不顧小姑道歉求饒，說出「你現在說對不起，來不及了」，並繼續往葉姓小姑頭部連砸10幾下，再將葉女拖進浴室將其頭押進臉盆溺斃後，以水泥封屍。

二審法官當時問，如果事情可以重來，你會怎麼做，張芳馨哭著說，她想和丈夫兒女搬出去住；法官追問，曾與丈夫溝通要搬出去住嗎，張芳馨說，行凶前與丈夫做很多次溝通，但丈夫都說，等小孩子大一點再搬出去。（編輯：戴光育）1080108