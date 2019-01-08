大陸扒竊集團來台犯案 北市警鎖定逮2人

中國大陸扒竊集團3名成員日前入境台灣準備犯案，北市警方循線調查監視多日，趁竊嫌在台北101大樓犯案時，當場逮捕2人，另一人趁機逃離。（台北市警察局刑事警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年1月8日

（中央社記者黃麗芸台北8日電）中國大陸扒竊集團成員去年底來台行竊未遂遭查獲，未料包括龔姓男子等3名成員再度入境準備犯案，北市警方發現3人在台北101大樓現身行竊，當場逮捕2人法辦，另一人逃逸返鄉。

台北市警察局刑事警察大隊肅竊組今天舉行記者會表示，時值2019新年及農曆新年等重要節日陸續到來，為確保旅客旅遊安全及治安平穩，特別針對包括故宮博物院、台北101、忠烈祠等扒竊犯嫌易出沒地點進行分析，以加強查緝及安全維護作為。

經比對相關遭竊影像畫面資料後，市刑大隨即協請內政部移民署國境事務大隊共同偵查竊嫌身分，發現中國大陸扒竊集團成員43歲龔男、56歲陳姓男子和56歲黎姓男子3人都持觀光簽證再次入境桃園機場。

警方經多日跟蹤監視，於3日發現3人現身台北101大樓，並趁人潮擁擠之際趁隙鎖定觀光客下手行竊財物，以2人前後包夾、另一人趁機下手方式得手，龔男和陳男在逃離案發現場時遭員警當場逮捕，黎男則趁機逃離並於當晚搭機返國。

現場查獲數個遭竊皮夾，以及現金6萬多日圓等贓證物；另外，部分財物則被脫逃的黎男帶走。

由於龔男在去年12月30日於北市永康街商圈疑行竊日籍觀光客未遂，曾被市警局大安分局查獲移送。警方研判此為有組織性及策畫性的竊盜集團，已將相關案情資料報請台北地檢署檢察官指揮，並依其指示蒐證齊全，將龔男和陳男移送台北地檢署並聲押，經台北地方法院裁定羈押。（編輯：李錫璋）1080108