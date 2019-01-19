虧空公司2.3億買精品 台中女會計被判4年8月

（中央社記者蘇木春台中19日電）擔任公司會計的劉姓女子，10多年來陸續虧空公司新台幣2.3億元，用來購買名牌包、償還房貸，業者發現後提告，台中地院昨天依業務侵占罪判處劉女4年8月徒刑，可上訴。

台灣台中地方法院判決書指出，擔任亞馳國際公司會計的劉姓女子，自民國97年11月至105年1月間，負責財務會計、人事兼總務工作，劉女在職期間，擅自將公司帳戶內2億3919萬餘元，陸續轉至個人帳戶內。

扣除劉女任職期間薪資及獎金384萬餘元後，共計侵占2億3535萬餘元，劉女取得款項後，將其中275萬8569元，陸續匯至廖姓丈夫的帳戶，且將其中1270萬餘元，陸續匯至廖姓小姑的帳戶內。

105年1月間，公司因廠商未收到貨款，才發現公司帳戶遭虧空，業者詢問劉女後，她坦承侵占款項，歸還298萬6500元，並將侵占款項購得的名牌項鍊、背包等奢侈品交給公司抵債，經拍賣償還4717萬4159元，扣除部分業者認定非侵占款，但劉女尚有1億8236萬多元未歸還，業者因此提告。

檢調查出，劉女將大部分贓款都拿來買精品，到案時全數認罪，並願意將所有犯罪所得歸還，她辯稱匯款到丈夫帳戶為償還房屋貸款，匯款到小姑帳戶則是幫忙支付購屋款，劉女被檢方依業務侵占罪起訴。

劉女的丈夫廖男供稱，他與妻子財物都各自獨立，不清楚對方侵占公司財物，他放假返家曾看到妻子購買精品，兩人因此吵架；劉女的小姑廖女說，她以為是對方娘家的錢，不清楚是犯罪所得，兩人因罪證不足不起訴。

台中地院審酌證人證詞、匯款紀錄、扣案證物，昨天依業務侵占罪判處劉女4年8月徒刑，全案可上訴。

民事部分，業者向劉女、廖男與廖女求償1億9781萬多元，民事庭法官認為，廖男與廖女應清楚劉女薪資與財務狀況，不應有如此財力可支應，判決劉女賠償1億7724萬餘元，廖男連帶給付175萬餘元、廖女連帶給付1270萬餘元，可上訴。（編輯：陳俊碩）1080119