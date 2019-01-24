假觀光真賣淫 8泰女和台籍皮條客同落網

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗檢警掃蕩色情，今天查獲專門利用觀光免簽之便，仲介泰國女子來台，在苗栗市西勢美南私娼寮賣淫集團，共逮捕3名老鴇、皮條客及8名泰籍賣淫女子。

苗栗市西勢美南一帶私娼寮存在已久，去年底有網友拍攝當地尋芳指南，多名賣淫女子意外曝光，在網路引起熱議；警方為掃蕩色情，組成專案小組追查蒐證，今天凌晨報請苗栗地檢署檢察官黃棋安指揮偵辦，兵分多路前往苗栗市西勢美南及頭份等地同步進行搜索、拘提，查獲許姓女子、連姓夫妻檔（均36歲）涉嫌媒介8名泰籍女子從事賣淫。

警方指出，連男妻子為泰國籍，夫妻倆與許姓老鴇涉嫌利用觀光免簽之便，從泰國招募欲來台觀光女子，轉輾送至苗栗市西勢美南地區賣淫。

警方根據長期蒐證，泰籍女子同住在苗栗市一棟出租套房大樓內，今天持搜索票前往搜索時，屋內女子拒開門，員警請消防隊到場破門進入，查獲6名泰國女子，同時在西勢美南查獲2名剛完成性交易的泰女，並循線逮捕許女及連姓夫婦，將依法安排8名泰女遣送出境，許女及連姓夫婦依妨害風化罪嫌移送檢方偵辦。（編輯：黃世雅/吳協昌）1080124