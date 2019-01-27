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男玩動力飛行傘摔落河床 手機定位求救

最新更新：2019/01/27 12:51
50多歲高姓男子27日從北部南下屏東玩動力飛行傘，不慎摔落高樹鄉口社溪河床，用手機向119報案，並以手機定位讓搜救人員快速找到他。（屏東消防局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年1月27日
50多歲高姓男子27日從北部南下屏東玩動力飛行傘，不慎摔落高樹鄉口社溪河床，用手機向119報案，並以手機定位讓搜救人員快速找到他。（屏東消防局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年1月27日

（中央社屏東縣27日電）一名從北部南下屏東玩動力飛行傘的50多歲高姓男子，不慎摔落高樹鄉口社溪河床，用手機向119報案，並以手機定位讓搜救人員快速找到他送醫，高男右大腿骨折，無生命危險。

屏東縣消防局表示，高男今天上午8時44分向119求救，指出玩動力飛行傘不慎摔落河床，不知道摔落的地點，消防人員請高男透過手機GPS定位回傳座標點。

搜救人員經過交叉比對後，確認高男位置約位於口社溪河床（高樹鄉廣興橋與三地門鄉口社橋）範圍內，立即派遣三地門分隊、高樹分隊及特搜大隊人員出動搜救。

搜救人員在口社溪擴大搜尋後，上午9時34分在口社溪河床上搜尋到高男，他意識清楚、右大腿開放性骨折，隨即送往屏東基督教醫院就醫。（編輯：管中維）1080127

50多歲高姓男子27日到屏東玩動力飛行傘，不慎摔落河床，用手機向119報案，因不知道摔落地點，透過手機GPS定位回傳座標點，讓搜救人員快速找到他送醫，高男右大腿骨折，無生命危險。（屏東消防局提供）中央社 108年1月27日
50多歲高姓男子27日到屏東玩動力飛行傘，不慎摔落河床，用手機向119報案，因不知道摔落地點，透過手機GPS定位回傳座標點，讓搜救人員快速找到他送醫，高男右大腿骨折，無生命危險。（屏東消防局提供）中央社 108年1月27日
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