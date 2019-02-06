物流倉庫大火 嘉里大榮：起火原因待鑑定

（中央社記者張良知6日電）嘉里大榮位於桃園市觀音區物流中心倉庫今天上午發生火警，一名越南籍移工不治，一人命危，疑似有人仍受困火場。嘉里大榮物流晚間表示，火勢已獲控制，起火原因尚待調查鑑定。

桃園市觀音區嘉里大榮物流公司今天上午發生大火，消防局前後調遣39輛消防、救護車，共103名消防人員前往救援。消防局傍晚指出，一名30歲越南籍移工不治、一人命危，2人疑似受困火場，下落不明；另外2人平安脫困，火勢於下午近5時獲得控制。

嘉里大榮物流公司發言人阮慧雯晚間透過重大訊息公告表示，桃園觀音物流中心倉庫上午於施工廠商委外工程人員進行冷凍空調工程施工時，發生火災事故，經消防單位及時趕到並持續灌救下，火勢已獲得控制，起火原因尚待調查鑑定中。

阮慧雯指出，目前消防單位仍在現場持續處理中，後續嘉里大榮將協同施工單位全力處理委外廠商傷亡人員後事、醫療照料事宜。嘉里大榮會儘速與相關單位釐清責任，進行善後、復原與理賠事宜。經初步評估，本次意外事件對公司營運及財務尚無重大影響。1080207