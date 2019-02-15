王隆昌涉收賄遭判刑喊冤 籲最高檢再提非常上訴

（中央社記者林長順台北15日電）前國立台北科技大學教授王隆昌被控任南港展覽館標案評委時，收取賄款，遭判7年8月定讞，去年假釋出獄。他認為蒙受冤屈，今天在民間司改會陪同下，籲請檢察總長再提非常上訴。

民間司法改革基金會上午在最高檢察署舉辦「汙點證人證詞矛盾，教授背上貪汙前科-王隆昌再審與非常上訴遞狀」記者會，除了當事人王隆昌、民間司改會救援組召集人林俊宏、義務律師鄭嘉欣，前大法官許玉秀及多位教授到場聲援。

最高檢察署特偵組於民國97年間偵辦南港展覽館案期間，得標廠商力拓營造董事長特助黃維安轉汙點證人，指控7名學者收賄，其中包括王隆昌等6人被判有罪定讞，王隆昌入獄服刑後，去年獲得假釋。

王隆昌激動地表示，用自己的父母、列祖列宗在天之靈發誓從未見過、也不認識這個人，怎麼可能跟對方吃飯、拿錢。

王隆昌指出，他在北科大40年，學生都已經成為教授，在學術界一輩子，自己的清譽比生命還重要，他唯一犯的錯就是相信司法。

司改會指出，法院判決王隆昌有罪的關鍵證據是黃維安證詞，但仔細比對歷次筆錄，可以發現黃維案證詞千變萬化，顯然不具可信度。

司改會表示，監察院於102年的調查意見點出本案疑點，前檢察總長顏大和也於104年提起非常上訴，無奈遭最高法院駁回，希望藉由再提非常上訴並提再審，還給王隆昌清白。（編輯：黃世雅）1080215