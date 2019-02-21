屏東漁船喋血 船長家屬擔憂盼快營救

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）屏東東港籍漁船「穩鵬號」在模里西斯海域發生菲律賓漁工喋血案，船長陳振茂女兒陳雅雯今天上午透過琉球區漁會求援，盼政府儘速洽請就近周邊國家派艇協助救援。

「穩鵬號」船長陳振茂是屏東琉球鄉人，陳振茂女兒陳雅雯接受中央社記者訪問時表示，事發後，陳振茂並沒有打衛星電話告知家人，家屬是由船東告知才知道發生喋血案，家屬已無法連繫陳振茂，所有的訊息來源都是從船東、媒體新聞及一些漁民朋友。

陳雅雯說，家屬不認識這名行凶的菲律賓漁工，從所收集到的訊息得知，這名行凶漁工在逼迫其他船員跳海前，就已破壞船長室門窗將船長及一些船員強迫押置於機艙室內。

陳雅雯表示，50多歲的陳振茂一直都是跑遠洋，原來有自己的漁船，後來受聘其他漁船，這次是第一次受聘擔任「穩鵬號」船長。

陳雅雯表示，家屬很擔憂船長及所有船員安危，請政府儘速洽請就近周邊國家派艇協助救援，防止傷害情事擴大。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，已將家屬意見轉達漁業署監控中心，對於家屬的需要漁業署將給予必要協助。

20日凌晨3時漁業署接獲通報，「穩鵬號」在模里西斯路易士港東北方1540浬作業時，發生1名菲律賓籍漁工持刀砍死另1名菲籍漁工，並有1名菲籍漁工重傷，同時逼迫其他船員跳海，船長等3名台籍船員被壓制，附近作業的漁船「鴻福88」漁船昨天下午趕抵現場，已救起4名跳海漁工，持續救援中。

海巡署表示，已完全掌握「穩鵬號」即時動態，並報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦；另「巡護八號」今天中午已馳赴偵查及處理，事發地點距台灣3756浬航程，艦船前往需13天。

「穩鵬號」船上共24人，包括船長、輪機長及漁業署觀察員有3名台灣籍、菲律賓籍漁工10人、印尼籍漁工11人。（編輯：黃世雅）1080221