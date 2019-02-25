海巡破獲市值逾10億毒品 蔡總統力挺執法人員

（中央社記者黃麗芸台北25日電）海巡署破獲全國最大宗新興毒品物流倉儲，查獲包括大麻膏和變種毒品「喵喵」原料等，市價估約新台幣10億元，總統蔡英文特別予以慰勉，並表達政府力挺前線執法人員決心。

海巡署今天舉行「偵防分署基隆查緝隊破獲全國最大宗新興毒品物流倉儲」破案記者會，蔡總統也到場頒獎，慰勉有功人員。

蔡總統致詞表示，海巡署相關單位這次破獲毒品獲好成績，分裝毒品現場猶如超大型倉庫，包括毒品、原料機具和槍械在內，耗時跟監查緝人贓俱獲，辛苦完成艱鉅查緝任務，緝毒有功，對社會安全網有重大貢獻。

她指出，行政院新世代反毒策略整合各部會，從防毒、拒毒、緝毒和戒毒四面向，目標要全面禁絕毒品，透過區域聯防機制，檢、警、憲、調、海巡和關務6大系統追查，破獲多起重大毒品案，但仍未全面禁絕。蔡總統強調，透過建立社會安全網，從根本解決毒品問題，是不會停止的方向。

蔡總統同時也向所有第一線人員致敬，大家的努力才能讓社會安全網更堅固，警、消、軍、海巡四大天王的表現，全國人民有目共睹，政府一定會力挺，不會讓大家孤軍奮戰。

海巡署偵防分署分署長張忠龍說明，偵防分署基隆查緝隊去年接獲新北市瑞芳有製毒情資，受基隆地檢署檢察官指揮，和新北市警察局汐止分局和金山分局、海巡署北部分署第二岸巡隊、艦隊分署基隆海巡隊及基隆市警察局第三分局等單位共組專案小組查緝。

歷經半年時間蒐證追查，透過追車監控，於今年1月初在基隆七堵地區查獲27歲吳姓男子和人進行毒品交易，立即上前盤查，現場查獲車上有K他命和毒咖啡包等毒品，隨即循線破獲位於新北市萬里的毒品倉庫，在2、3樓查獲大麻、K他命和一粒眠及製毒原料。

向上溯源追查，1月下旬在新北市瑞芳區再查獲製毒原料和器具，並於上週將28歲有傷害前科的孫姓主嫌緝捕到案。

全案共計查獲大麻膏2.8公斤、K他命60公斤、毒咖啡包509包、變種毒品「喵喵」原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」2653公斤，以及二、三級混合型毒品11公斤、新興毒品摻雜用的神經系統藥物「依替唑侖Etizolam」102萬顆、調味用果汁粉19公斤、自動分裝機2台及改造手槍1把、子彈34顆。

這次查獲毒品概估市價達新台幣10億元，K他命約可供12萬人次吸食、「喵喵」原料製成約可供500萬人次吸食。（編輯：方沛清）1080225