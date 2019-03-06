踢男童屁股又罰站 補習班女老師被離職

（中央社記者王朝鈺基隆市6日電）基隆市一名補習班劉姓女老師2月20日上課時要一名男童罰站並踢男童屁股，經家長反映後，補習班已請劉女離職。市府表示，若有損兒少權益將依法處罰，並要求補習班限期改善。

有民眾昨天向市府投訴，一名小學四年級男童疑似在補習班遭不當管教，教育處獲報後立即派員前往查核，經市府初步調查，男童2月20日下午2時許在補習班疑似遭劉姓女老師命令罰站及用腳踢屁股，經學生家長反映後，補習班已請劉女在4日離職。

教育處表示，已請業者依「短期補習班不適任人員通報、調查及認定作業流程」通報教育處及社會處，後續會持續蒐證釐清事發經過，若確認有損害兒少權益，除依「兒童及少年福利與權益保障法」處以劉女新台幣6萬元到30萬元罰鍰外，並將提報至市府「補習班不適任人員認定委員會」，確認是否應予解聘或解僱。

教育處指出，一旦認定予以解聘或解僱，將通報到全國不適任人員平台，劉女終身不得在全國任何一所補習班任職，若情節輕微則1年至4年不得在補習班任職。

此外，教育處表示，市府另依「補習及進修教育法」要求補習班限期改善，如仍未改善則將停止招生甚至撤銷立案。（編輯：李錫璋）1080306