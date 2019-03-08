假觀光真賣淫 警逮19名外籍女藏身旅館

（中央社記者劉建邦台北8日電）北市警方今天宣布破獲外籍女子賣淫集團，逮捕來自泰國、中國大陸、越南共19名女子。警方指出，遭逮外籍女子持觀光簽證入台，透過同鄉LINE群組，輾轉加入賣淫集團，訊後送辦。

台北市中山警分局召開破案記者會，行政組長林本泓表示，警政署為維持社會秩序，持續掃蕩色情場所，經訪查後發現中山區林森北路附近2間旅館內疑有外籍女子從事賣淫，於是指揮轄區分局共同布線查緝。

警方掌握線索多日，確定2間旅館確實有外籍女子從事性交易，昨天派大批員警前往旅館搜索，當場逮捕19名外籍應召女子和9名嫖客，把涉案人帶回偵訊。

警方表示，從事賣淫的19名外籍女子分別為泰國籍13人、中國籍5人、越南籍1人，她們皆是持觀光簽證入台，再透過同鄉的LINE群組加入賣淫集團。

警方查出，賣淫集團透過LINE張貼色情廣告拉客，內容提及應召女子名單和服務項目，之後由機房與嫖客透過LINE談妥價格、旅館地點等內容後，雙方再進行性交易，每次交易價格約新台幣3000元。

警方偵訊後，依違反妨害風化罪嫌把19名外籍女子、9名嫖客及旅館服務人員移送台北地檢署偵辦，外籍女子後續也會被遣送出境，將持續追查賣淫集團主嫌。（編輯：方沛清）1080308