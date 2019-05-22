網戀詐財專騙中國女子 7人法辦

台中市一名林姓男子組成愛情詐騙集團，專向中國大陸女子以手機通訊軟體大談網路戀情，再以投資急需資金行騙，警方20日兵分多路前往詐騙機房逮捕林男等7人，並查扣筆電、手機等證物。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 108年5月22日

（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市一名林姓男子組成愛情詐騙集團，專向中國大陸女子以手機通訊軟體大談網路戀情，再以投資急需資金行騙，得手新台幣276萬餘元。警方逮捕7人，警訊後依詐欺等罪嫌送辦。

內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊第五隊隊長賴英門今天受訪表示，警方日前偵辦愛情詐騙機房案，循線查出44歲林姓男子為集團金主及負責人，並租賃台中市北屯區一處大樓作為機房據點。

該集團成員利用手機通訊軟體尋找中國大陸女子攀談，假冒身材健美的多金小開或成功商務人士，以通訊軟體微信暱稱「傾聽雨落」、「水藍」、「薛」等10多個名稱與被害女子交往，欺騙感情及詐財。

刑事局偵查第六大隊第五隊與台中市政府警察局霧峰分局、高雄市政府警察局左營及楠梓分局、台北市政府警察局北投分局共組專案小組，20日兵分多路前往詐騙機房逮捕林男等7人，並查扣筆電、手機、白板、記帳本及詐騙教戰守則等證物。

辦案人員查出，詐騙集團成員與被害人大談網路戀情後，待時機成熟，再以投資股票或基金急需資金周轉等方式騙取金錢。

專案小組指出，初估詐騙對象有300多人，其中2名被害人已匯款276萬餘元。警方訊問後，將林男等7人依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台灣台中地方檢察署偵辦。（編輯：戴光育）1080522