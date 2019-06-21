電擊剪髮出怨氣教訓 5女凌虐友人遭判刑

（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）楊、陳、盧、游、余姓5名女子與官女結怨想出氣，打電話約官女到山區，拿電擊棒電擊、利刃剪髮教訓。法院日前將5名女子依共同犯傷害罪、妨害自由罪判刑4至5個月。

新竹地方法院判決書指出，楊、陳、盧、游、余姓女子與官女有過節，5人想找機會教訓官女，在去年6月間派楊女打電話給官女，以逛夜市、看夜景為由，約官女出門並開車載至山區後加以毆打，還以電擊棒電擊等，直至路人發現報警，官女才沒再受凌虐。

官女被凌虐後，頭皮、背部、小腿都有擦挫傷。不過，楊女否認犯行，辯稱她想幫大家談和，才開車載官女到現場，沒想到會發生這樣的事情。至於其他4人，則坦承犯行。

法官審酌，楊姓女大學生、陳女、盧女、游女、余女均是有智識的成年，僅因細故過節，任意糾眾剝奪官女行動自由，傷害她的身體，毫不尊重官女的身體、自由法益，危害社會治安，法治觀念薄弱，應予非難。

法官考量，5人都沒有犯罪紀錄，且在法院面對錯誤、坦承犯行，雖有意願和解但未獲官女諒解，因此，依共同犯傷害罪、剝奪他人行動自由罪判陳女、盧女、余女、游女均處3個月，應執行5個月。楊女則犯共同傷害罪、剝奪他人行動自由罪判2個月及3個月，應執行4個月。均可易科罰金。（編輯：方沛清）1080621