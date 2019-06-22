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首頁 / 社會

屏東神山瀑布溺水意外 2大學生無生命徵象

最新更新：2019/06/22 18:16
屏東縣霧台鄉神山瀑布22日下午發生溺水意外，2名大學生戲水時不慎溺水，現場民眾雖將他們拉到岸上急救，但消防人員趕到時2人皆已失去生命徵象，緊急送醫搶救。（屏東縣消防局提供）中央社　108年6月22日
屏東縣霧台鄉神山瀑布22日下午發生溺水意外，2名大學生戲水時不慎溺水，現場民眾雖將他們拉到岸上急救，但消防人員趕到時2人皆已失去生命徵象，緊急送醫搶救。（屏東縣消防局提供）中央社　108年6月22日

（中央社記者22日電）屏東霧台鄉神山瀑布今天下午發生溺水事件，2名年約20歲的大學生在瀑布戲水游泳，不幸溺水，現場同伴將2人救起急救，屏東消防局表示，消防人員到時已無生命徵象，送醫搶救。

屏東縣消防局表示，消防局接獲民眾報案後，出動人車趕往搶救，消防人員到達現場時，發現2名青年已被同伴救起在岸上進行CPR搶救，2人現場沒有生命徵象，分別送往屏東基督教醫院和高雄榮總醫院搶救。

屏東霧台派出所表示，2名溺水的青年是某大學的大學生，一行約6人到神山瀑布戲水出意外。神山瀑布水深，以往常有溺水意外，不識水性的民眾戲水非常危險，霧台鄉公所目前正在進行安全維護施工，現場立有「禁止戲水」告示牌。

屏東這幾天高溫達攝氏32度以上，今天假日，不少民眾到海邊和山裡的溪水或瀑布戲水游泳，神山瀑布位於屏東海拔最高的霧台鄉，暑假才剛開始就發生溺水意外。（編輯：吳佳穎）1080622

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