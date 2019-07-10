2歲男童被虐待 繼母沒阻止還縱容遭判刑

（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）新竹縣1名古姓女子不滿照顧繼子，有時將繼子交黃男照顧，繼子慘遭虐待，古女沒有阻止還縱容。新竹地方法院日前依與少年共同妨害幼童發育罪判古女與黃男分別處1年2個月與1年6個月。

新竹地方法院判決書指出，古姓女子與男童生父結婚，成了男童繼母，但男童生父前年入獄服刑，男童交由古女照顧。但古女不滿照顧男童，有時交由黃姓男子與1名未成年少女照顧。

由於男童經常哭鬧，黃男與少女竟餵食滾燙熱水泡的牛奶，甚至用衛生紙塞住嘴巴、拿膠帶貼住男童嘴巴，也曾用BB槍、橡皮筋射他，男童傷痕累累，骨瘦如柴，體重不到10公斤。

黃男曾將男童抓起，拋撞牆壁、衣櫃，也拿鍵盤敲男童頭，行為惡劣。而少女有樣學樣，也拿愛的小手打男童的手腳，還動手捏男童，導致男童身上多處瘀青。

古姓女子知道黃男及少女虐童行為，沒有阻止反而縱容，還讓兩人繼續照顧，直至社工上前訪視男童時，發現男童體重過輕，身上還沾染糞便，明顯發現營養不足、狀況異常，才讓事件曝光。

但當時，古姓女子、黃男及少女等3人，都不願讓男童就醫，最後社工以強行方式帶走男童。所幸，經過數月治療，男童恢復良好，安置於寄養家庭中。

法官認為，黃男及古女罪證明確，因此，依與少年共同妨害幼童發育罪判古女與黃男分別處以1年2個月與1年6個月，另外，少女部分則由少年法庭審理。（編輯：張銘坤）1080710