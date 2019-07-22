搖晃同鄉7月大男嬰致死 印尼女遭判7年6月

（中央社記者葉臻新北22日電）印尼籍逃逸移工「莎莉」，受託照顧同鄉夫妻的7個月大男嬰，過程中卻因不耐哭鬧猛力搖晃男嬰致死，新北地方法院審理後依傷害兒童身體因而致兒童於死罪判刑7年6月，可上訴。

新北地檢署調查，莎莉去年12月受印尼籍移工夫婦之託，以每個月新台幣1萬4000元酬勞，照顧夫妻倆的7個月大男嬰。照顧過程中，莎莉因不耐男嬰哭鬧，抓著男嬰腋下前後搖晃，造成男嬰左側急性硬膜下出血、玻璃體出血、視網膜出血等傷害。

12月9日凌晨2時許，男嬰出現哭鬧、嘔吐、痙攣等症狀，莎莉聯繫男嬰父母，將男嬰送至送至萬芳醫院，自己則逃回三重租屋處躲藏，未料男嬰經過搶救仍死亡，警方前往住處將她逮捕。

新北地方法院審理時，莎莉坦承有抓住男嬰腋下前後搖晃約2、3次，證人則指證曾看見莎莉搖嬰兒，一邊很凶地說「為什麼一直哭」。

合議庭綜合相關證據後判定莎莉所為構成傷害致人於死罪責，但考量她見男嬰嘔吐、痙攣後仍極力救護，並立即通知家屬送醫，且隻身來台工作心理調適不易，犯後也已知悔悟，判刑7年6月，執行完畢或赦免後驅逐出境。（編輯：黃世雅）1080722