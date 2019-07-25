防制人口販運工作坊登場 打擊犯罪英雄分享經驗

「2019防制人口販運國際工作坊」開幕活動25日在台北登場，移民署指出，今年工作坊特別邀請曾獲美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）（右）頒獎的2018年打擊人口販運英雄獎得主－金鐘哲（Kim，Jong Chul）（中），來台分享韓國防制勞力剝削經驗。（移民署提供）中央社記者劉建邦傳真 108年7月25日

（中央社記者劉建邦台北25日電）內政部移民署今天舉辦防制人口販運國際工作坊，邀請去年獲得打擊人口販運英雄獎得主、韓國律師金鐘哲出席分享防制勞力剝削經驗，他致力於救助難民及關懷被拘禁的移民權利。

「2019防制人口販運國際工作坊」開幕活動今天登場，副總統陳建仁、內政部長徐國勇等人出席，共有40國、共200多人專家學者官員與會。

根據聯合國人口販運問題報告顯示，全球人口販運有55%是跨國境案件，因此區域性或全球性國際交流，成為現今主要防制策略。

移民署指出，台灣已連續10年獲得防制人口販運成效第一級國家，今年工作坊特別邀請曾獲美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）頒獎的2018年打擊人口販運英雄獎得主－金鐘哲（Kim ,Jong Chul），來台分享韓國防制勞力剝削經驗。

金鐘哲曾在國際難民支援團體「避難所」擔任志工，開始關注難民人權，並在2011年1月成立難民等移民公益法中心，致力於救助難民及關懷被拘禁移民等弱勢族群權利。

移民署表示，金鐘哲提及能獲頒英雄獎，尤其是由伊凡卡頒贈，感到開心，伊凡卡也非常關心人口販運議題，且人口販運不僅危害基本人權，也是侵害自由的嚴重犯罪行為。現今犯罪集團具備跨國及組織性，打擊人口販運應是全球化行動。

移民署表示，台灣在人口販運防制工作是採取「4P」四大策略推動，包含查緝起訴（Prosecution）、被害人安置保護（Protection）、預防宣導（Prevention）及加強國際交流合作夥伴關係（Partnership），期盼透過工作坊與各國協力合作，共同推動防制全球化人口販運議題。（編輯：戴光育）1080725