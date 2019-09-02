管中閔被控違法兼職案大事記

（中央社記者蕭博文台北2日電）台灣大學校長管中閔被控涉違法兼職案，公務員懲戒委員會今天判決申誡，以下為全案大事記：

107年1月5日，台大校長遴選委員會選出管中閔為校長當選人。

107年1月9日，管中閔遭質疑擔任台灣大獨董、遴委蔡明興未利益迴避。

107年1月10日，台大將校長遴選結果報請教育部聘任。

107年1月25日，管中閔遭質疑學術論文涉及抄襲。

107年7月12日，新任教育部長葉俊榮上任。

107年9月12日，葉俊榮要求台大遴選會從管中閔等5名候選人中，重新遴選校長。

107年10月4日，台大正式回函教育部，指重啟遴選無法源依據，難以重啟遴選。

107年12月24日，教育部勉予同意管中閔擔任台大校長。

107年12月26日，「自由時報」報導，管中閔擔任公職期間，以不具名方式在某週刊寫專欄，每年領取稿費達60餘萬元。

108年1月8日，管中閔就任台大校長。

108年1月15日，監察院以管中閔在民國101年2月6日至104年2月3日期間，擔任國家高階政務官乃至機關首長，卻違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約新台幣65萬元兼職報酬，移請公務員懲戒委員會審理。

108年7月2日，公務員懲戒委員會公開審理，管中閔否認違法兼職，表示自己遭政治迫害，被「深文周納」與「羅織構陷」來入他於罪。

108年8月19日，公懲會再次開庭，管中閔否認違法兼職，全案辯論終結。

108年9月2日，公懲會判管中閔申誡。（編輯：張銘坤）1080902