闖砂石場開槍索討金錢 反遭怪手砸車逃竄

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣卓蘭鎮一處砂石場光天化日遭余姓男子率人闖入索討金錢不成開槍示威，反遭砂石場業者噴辣椒水反制，車輛更被怪手砸毀，倉皇逃離；警方今天表示，余男等9人已到案。

這起案件發生在8月30日下午3時許，余姓男子涉嫌夥同多人分乘3輛車，前往卓蘭鎮一處砂石場向業者索討金錢未果，遂持槍朝場內射擊2槍示威；過程中，業者一度拿出辣椒水噴灑反制。

余男駕車準備離去時，砂石場少東更操作挖土機反擊，余男車輛部分車身慘遭怪手砸毀，連忙棄車搭同夥車輛逃離現場。

苗栗縣警局大湖分局今天發布新聞稿指出，警方獲報後前往封鎖採證，並與刑事警察局中部打擊犯罪中心、苗栗縣警局刑警大隊組成專案小組，報請苗栗地檢署檢察官黃智勇指揮偵辦，經比對被害人陳述與監視器畫面後，兵分多路清查掌握犯嫌身分，截至今天已查得主嫌余男在內共9人到案說明，並查扣涉案槍枝，將依恐嚇取財及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

地方傳聞，砂石場業者與余男透過友人結識，疑因砂石生意衍生約新台幣400萬、500萬元金錢糾紛。對此，警方不願證實，強調對於擁槍自重影響社會治安重大之暴力犯罪，必定全力偵辦。（編輯：李錫璋）1080904