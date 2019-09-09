迎面撞垃圾車 騎士卡車底險遭輾

新竹市28歲蔡姓男子9日騎機車行經苗栗縣竹南鎮一處路口，為閃避正在轉彎的環保公司垃圾車，緊急煞車倒地滑行摔進車底，手掌疑遭輾壓變形，幸無生命危險。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年9月9日

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）新竹市28歲蔡姓男子今天騎機車行經苗栗縣竹南鎮一處路口，為閃避正在轉彎的環保公司垃圾車，緊急煞車倒地滑行摔進車底，手掌疑遭輾壓變形，幸無生命危險，網友直呼驚險。

竹南警分局交通組長陳金順表示，上午7時許接獲通報，竹南鎮大埔里南隘路一段下坡的丁字路口，傳出機車與環保公司垃圾車發生交通事故，經調查蔡男騎乘機車原本直行，不料，在路口看到前方垃圾車剛好要轉彎，煞車不及發生碰撞意外。

附近居民指出，聽到路口傳來碰撞聲響，出門查看赫然發現機車騎士趴在垃圾車底下，卡在左後輪前方，一動也不動，走上前才聽到騎士發出輕微求救聲，熱心民眾趕緊要垃圾車駕駛稍微往後退，才順利把人拉出送醫急救。

監視器影像還原事發過程，當機車騎士發現垃圾車迎面而來時，一陣急煞，導致失控連人帶車摔倒在地並持續滑行，擠進垃圾車底，只差一點就可能遭車輪輾過，有網友目擊將照片po網，直呼驚險。

蔡男手掌疑似遭到車輪輾壓變形，所幸意識清楚無生命危險，由於該路口無交通號誌，相關責任歸屬仍待進一步釐清，警方則呼籲用路人，行經路口應減速慢行，轉彎車須禮讓直行車先行，以避免發生交通事故。（編輯：方沛清）1080909