前檢察官林俊佑護女私審幼童 一審判拘役40天

（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮地檢署前檢察官林俊佑因率警員赴幼兒園辦「私案」，林已被免職，刑事部分，花蓮地方法院今宣判，林犯恐嚇危害安全罪，處拘役40日，得易科罰金新台幣4萬元。

林俊佑今年5月中經司法院職務法庭判免除檢察官職務，原改調任彰化擔任檢察事務官，但林拒絕，目前已離職。

林俊佑懷疑女兒在學校被霸凌，去年6月21、28日兩度帶員警到幼兒園，私審幼童，還因索取監視器影片遭拒，出言恫嚇，花蓮地檢署依恐嚇危害安全罪、無故侵入他人建築物、強制罪、強制未遂起訴。

法官針對4項罪狀逐一調查，花蓮地方法院今上午9時30分宣判，依據相關證詞、錄音及錄影畫面，認為林犯恐嚇危害安全罪，處拘役40日，可易科罰金4萬元，其餘無罪。

法官認為被告林俊佑擔任檢察官，負有保障人權、維護社會秩序的義務，但憑個人主觀認定子女遭欺凌，且告訴人未順其意提供監視器檔案，就出言恫嚇告訴人使其心生畏懼，林俊佑事後始終否認犯行，犯後態度不佳。

法官另考量已遭司法院職務法庭判免除檢察官職務、案發後承受相當程度社會輿論、家庭經濟狀況等情狀量刑。

花蓮地檢署表示，一審經判決無罪的部分，待收到判決後再研議是否上訴。（編輯：林沂鋒）1080910