陸男網路稱來台毀損高士神社 移民署：未入境

（中央社記者劉建邦、程啟峰台北14日電）中國籍男子劉強網路揚言9月間將來台砸毀屏東牡丹鄉的高士神社。移民署今天證實劉強並未入境；高士神社社務所表示，不應讓這件事成為影響選情與政治操作的工具。

日本網友轉發這項訊息，呼籲台灣民眾及相關單位注意。對此，內政部移民署今天指出，劉強未申請來台，近日也無入境紀錄。對於劉強透過影片供稱曾在日、韓等地的犯罪紀錄，依中國大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法等規定，得不予許可來台，且可依法撤銷或廢止來台許可，後續將依相關規定辦理。

高士神社社務所管理員陳重源指出，高士神社只做為當地信仰中心與觀光文化景點用途，從來沒有主動涉及政治或挑起族群對立等議題，有心人士宣稱要來台燒毀神社，如果真做了，將會對當地排灣族人與其他族群融合造成無法估計的傷害；適逢總統選舉前夕，不應讓這件事成為影響選情與政治操作的工具。

高士社區發展協會督導張美惠表示，高士社區和警方都有接獲情資，高士神社裝有監視器，社區也有巡守隊，上午員警有到神社巡邏，到下午5時為止，並沒有任何破壞情形發生。

高士神社位於屏東縣牡丹鄉高士村舊高士部落永久屋基地，建於日治時期昭和14年（1939年），1945年二戰後一度毀壞廢棄，2015年重建，是台灣戰後第一座供奉神祇的神社。純白色鳥居相當唯美，站在鳥居旁能遠望海景，是牡丹鄉重要觀光景點。

自稱「劉強」的中國籍男子透過網路影片提及，曾針對日本東京的靖國神社及日本駐韓國大使館縱火。（編輯：孫承武、黃世雅) 1080914