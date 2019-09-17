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首頁 / 社會

8旬老婦外出接孫走失 鷹眼警助返家

最新更新：2019/09/17 12:04

（中央社記者黃麗芸台北17日電）北市警方日前接獲高姓民眾報案，稱其80歲老母下午外出接孫，不料到晚間都還沒回家，請求協助尋人，警方立即調閱監視器畫面和外出騎車巡視，不到2小時就讓一家團圓。

台北市警察局內湖分局今天發布新聞稿表示，轄下港墘派出所9日晚間8時許高姓民眾到所報案，稱其80歲母親獨自於當天下午4時30分到補習班接孫下課，到晚間8時都未返家，請求警方協助。

警員邱子豪、蔡坤祐受理案件後，立即依高姓民眾所陳述其母可能行走路線，著手調閱錄影監視器畫面，邱子豪隨後和副所長林維聖騎乘機車在轄內尋找。

警方當晚10時許於內湖路一段、港墘路口看見有民眾攙扶一名老婦，上前詢問之際，警方發現老婦就是通報走失者，以無線電通報在派出所查看監視器畫面的蔡坤祐，一旁的高姓民眾聞訊也激動不已。

當警方將走失老婦平安送回派出所時，老婦人立即和高姓民眾相擁而泣，同時也由衷感謝警方大力幫忙，讓一家團圓。

內湖分局呼籲，民眾家中若有年長者精神狀況不佳，可製作緊急聯絡資料卡佩掛在身上或在衣服繡上姓名、電話，若走失時可提供聯繫；另，民眾若在路上看到類似情形，可先將走失長者帶到路旁再向警察機關報案，以免發生意外造成憾事。（編輯：方沛清）1080917

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