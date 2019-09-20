退休警礁溪開旅館 仲介賣淫遭訴

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣20日電）宜蘭一名退休員警潘男以在礁溪開設的旅館為據點，仲介中國大陸女子來台賣淫，還提供「外送服務」，經營約半年獲利豐厚，潘男遭查獲時車上還放著300萬，檢方偵查後，依法起訴潘男。

宜蘭地檢署起訴書指出，潘男透過通訊軟體徵求中國大陸女子來台賣淫，待應召女抵台後再送到礁溪一處公寓住宿容留，另以新台幣1200元至1400元不等報酬，聘僱李男擔任「馬伕」，每天下午3時載送應召女至承租的套房內等候安排性交易。

若遇到男客人有性交易需求就由李男載送至旅館，潘男並以日薪1300元至1500元價格聘僱袁男擔任旅館房務，引導應召女至房間內供男客人挑選，每次全套性交易收取2000元至2500元不等金額，應召女可分得人民幣260元（約新台幣1133元）。

檢方指出，潘男並提供「外送服務」，同樣由李男載送應召女到其他旅館供男客人挑選，每次向旅館業者抽佣1550元。全案直到去年7月間，檢調在旅館查獲中國大陸女子賣淫，循線將潘男逮捕到案，並在車上查扣約新台幣300萬元。

潘男在檢方偵訊時坦承犯行，但辯稱僅20萬到30萬是經營應召站所得，剩餘款項是其他投資的營收，放在車上準備投資股票和購買人民幣，剛好被警方搜到查扣。

不過，檢方認為，300萬元金額龐大，若要用來購買股票和外幣，理應藉由金融機構辦理結匯存取流通，領出大筆現金反而增加遺失或遭竊盜風險，顯然是犯罪所得，依法予以宣告沒收。檢方偵查後，依容留或媒介性交以營利罪嫌起訴潘男。（編輯：張銘坤）1080920