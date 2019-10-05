中市2勇消殉職 消防局：火調報告最速件處理

（中央社記者蘇木春台中5日電）台中市大雅區鐵皮工廠火警，造成2名消防員殉職。消防局今天仍進行殘火處理，預計火調工作今天將暫告一段落。消防局表示，火調報告原則上要在一個月內完成，會以最速件處理。

台中市大雅區群峪免洗餐具物流中心，3日凌晨發生大火，造成消防員張哲嘉、謝志雄在火場中殉職。台中地檢署當天傳訊工廠業者及消防勤務派遣人員，釐清案件發生原因，昨天由檢察官會同法醫相驗死者遺體，偵辦工作仍在持續中。

台中市消防局今天表示，火警在當天雖已撲滅，但因廠內堆放大量紙類、免洗餐具等可燃物，擔心會有悶燒狀況，當天便進駐重機具從周邊開挖，進行火警調查及殘火處理，預計今天相關工作就可暫時告一段落。

消防局火災調查科科長陳明德表示，火調工作從火警當天就已展開，第一天便鎖定起火點進行跡證保留，預計今天中午就可完成火調工作，依照規定火調報告必須在一個月內完成，送交轄區警分局偵查隊，必要時可延長作業時間，會以最速件處理。

至於後續偵辦，台中地檢署表示，案件相關證據承辦檢察官第一時間都已充分掌握，待消防局火災調查報告、市警局現場鑑識報告以及法務部法醫研究所的死因報告等相關證據齊全，不排除再傳喚相關人員訊問，是否涉及公共危險等罪還要再釐清。（編輯：謝雅竹）1081005