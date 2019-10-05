第9次酒駕遭逮辯憂鬱症影響 法官不採判刑8月

桃園市楊姓男子第9次酒駕遭逮，一審判刑8月。楊男上訴辯稱受憂鬱症影響才酒駕，二審高院認為，憂鬱症與酒駕無關，楊男屢犯酒駕應予嚴懲，日前仍判刑8月定讞。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北5日電）桃園市楊姓男子第9次酒駕遭逮，一審判刑8月。楊男上訴辯稱受憂鬱症影響才酒駕，請求輕判。二審高院認為，憂鬱症與酒駕無關，楊男屢犯酒駕應予嚴懲，日前仍判刑8月定讞。

台灣高等法院判決書指出，楊姓男子去年11月3日在住處飲酒，下午騎車外出遭警攔查，被測出酒測值超標，移送法辦。

一審桃園地方法院依公共危險罪判處楊男有期徒刑8月，楊男上訴二審辯稱，因長期失業一人在家，憂鬱症病發導致情緒低落才飲酒，並非故意酗酒上路，事發後已深切反省，請法院審酌他仍須撫養子女，從輕量刑。

二審承審合議庭認為，楊姓男子在本案前已8次酒駕且均遭判刑，戒酒本屬不易，但藉由刑罰規制，被告更應下定決心擺脫酒精，卻一犯再犯，足見楊男對刑罰反應力的薄弱。

合議庭審酌，楊姓男子屢犯酒駕應從嚴懲處，希望藉延長矯治期間，讓楊男確實反省並銘刻在心，而楊男前一次酒駕被判刑7月，卻未能戒除酒駕惡行，一審就本次酒駕犯行酌增1月徒刑而判刑8月，符合比例及平等原則。

判決指出，楊男即使憂鬱症發作，但與是否非得騎車上路沒有因果關係，且未有因病症導致判斷力顯然降低的情形，而政府多次加重酒駕處罰，但楊男自93年至106年間，歷經每次修法加重其刑，仍多達8次酒駕，實無情堪憫恕事由，駁回上訴，仍判刑8月，不得上訴而定讞。（編輯：李錫璋）1081005