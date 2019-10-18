電信中盤商騙移工個資 辦人頭門號供詐騙集團

（中央社記者劉建邦台北18日電）刑事局今天宣布破獲電信中盤商利用在台越南籍移工向同鄉收購個資後，再申辦大批人頭門號提供給詐騙集團，導致台灣民眾遭騙。警方循線逮12人，其中8人為越南籍，詢後送辦。

刑事局召開記者會，電信偵查大隊副大隊長林明俊指出，日前透過165反詐騙專線資料庫發現，有詐騙集團使用人頭電信門號都由某些電信中盤商申辦，且都為台灣電信公司的手機門號。

警方查出，電信中盤商雇用越南籍外籍配偶或移工擔任業務員，趁假日期間到移工易聚集地點，像是賣場、車站等處，以免費送門號為由，要求提供個資辦台灣手機門號。

警方表示，外籍移工辦門號往往透過電信中盤商匯集後，再向大型電信業者申辦，有中盤商藉此漏洞，與詐騙集團合作，找越南籍移工犯案，詐騙集團拿到人頭電信門號後，再以「猜猜我是誰」手法誆騙台灣民眾。

警方布線埋伏多日，日前在全台各地同步搜索，在桃園地區逮捕越南籍銀姓男子等8人，並在中、南部緝獲台灣籍吳姓女子等4人，查扣電話門號申請書、SIM卡、大批各電信業者門號、人頭卡申請資料等證物。

警方研判，專門協助外籍移工辦理電信門號的電信中盤商利用移工不熟悉申辦門號業務，吸收外籍移工向同鄉收購個資辦理台灣手機門號，再轉賣給詐騙集團，電信中盤商屬新興行業，會持續和檢方配合加強查察。

警詢後依詐欺、偽造文書等罪嫌把銀男等12人移送桃園等地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1081018