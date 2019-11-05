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行政執行署績效突破5500億元 再攀高峰

最新更新：2019/11/05 12:31
法務部長蔡清祥（前排右3）5日出席法務部行政執行署「再攀高峰—執行績效突破5500億」成果分享會，肯定所有同仁的用心與付出。中央社記者謝佳璋攝 108年11月5日
法務部長蔡清祥（前排右3）5日出席法務部行政執行署「再攀高峰—執行績效突破5500億」成果分享會，肯定所有同仁的用心與付出。中央社記者謝佳璋攝 108年11月5日

（中央社記者蕭博文台北5日電）法務部行政執行署今天舉辦「再攀高峰—執行績效突破5500億」成果分享會，法務部長蔡清祥肯定行政執行署秉持公義、關懷，從令人討厭的機關進而獲得人民肯定，誠屬不易。

行政執行署新聞稿指出，各分署於民國90年1月1日成立，至今年8月2日累計徵起金額突破新台幣5500億元，挹注國庫收入，實現公平正義，為展現亮麗績效，與各界分享榮耀時刻，特地舉辦成果分享會。

蔡清祥致詞時表示，5500億元約可打造9座台北101大樓，也相當於法務部18年的預算，而行政執行署向來秉持公義、關懷的施政理念，對滯欠大戶強力執行，對弱勢義務人則給予分期付款、協助脫困等協助。

蔡清祥說，行政執行署近年來在為民服務創新措施及簡化流程各分面的表現優異，包括小額案件新增超商繳費管道，執行老舊機車欠費案也同時協助民眾報廢車輛，讓行政執行署從令人討厭的機關獲得人民肯定，相當不容易。

蔡清祥表示，行政執行署陸續專案執行三、四級毒品欠繳罰鍰與怠金案及酒駕積欠罰鍰案，落實政府反毒與酒駕零容忍政策，未來也應持續針對滯欠大戶強力執行，讓人民真正有感。

行政院政務委員羅秉成則說，行政執行績效是團隊成員一步一腳印、一棒接一棒累積而成，榮耀歸於行政執行署每一個人。

羅秉成還稱讚行政執行署「太好用」，因此包括閒置工業區土地、都更、科學園區廠房等執行工作，都交由行政執行署執行。

行政執行署新聞稿指出，執行績效於106年12月5日累積至5000億元，今年8月2日則來到5500億元。（編輯：李亨山）1081105

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