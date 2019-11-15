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六輕冒火光 管理部指燃燒異常排氣屬正常程序

最新更新：2019/11/15 16:12
雲林麥寮六輕工業區燃燒塔15日早上冒火光，輕油裂解一廠的反應器出口安全閥跳脫。（吳明宜提供）　中央社記者姜宜菁傳真　108年11月15日
雲林麥寮六輕工業區燃燒塔15日早上冒火光，輕油裂解一廠的反應器出口安全閥跳脫。（吳明宜提供）　中央社記者姜宜菁傳真　108年11月15日

（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲林縣麥寮六輕工業區內今天冒出火光濃煙，麥寮鄉代會為此中斷議程進廠區了解。六輕表示，因輕油裂解一廠製程異常，燃燒塔燃燒異常排氣而出現火光，屬安全操作的正常程序。

雲林麥寮六輕工業區燃燒塔15日早上冒火光，雲林縣消防局派車輛入廠進行了解。（吳明宜提供）　中央社記者姜宜菁傳真　108年11月15日
雲林麥寮六輕工業區燃燒塔15日早上冒火光，雲林縣消防局派車輛入廠進行了解。（吳明宜提供）　中央社記者姜宜菁傳真　108年11月15日

六輕工業區12日發生工安意外，造成1人受傷。工業區內今天上午10時冒出火光，且產生濃煙，雲林縣消防局獲報後，出動人車抵達現場；經查看是燃燒塔冒火光、濃煙，且無其它火勢後收隊。

事發時，麥寮鄉民代表會正召開定期會，代表會主席韓青山宣布中斷議程，並率隊到廠區了解，要求六輕須建立完整的在地通報系統。

六輕工業區麥寮管理部表示，麥寮廠區塑化公司輕油裂解一廠（OL-1廠）在上午9時57分許，因反應器出口安全閥跳脫，導致製程氣排放至燃燒塔處理燃燒，此為工廠安全操作的正常程序；跳脫的異常，狀況已經排除。

有關完整在地通報系統的要求，六輕工業區麥寮管理部指出，目前已有通報系統，若有不足之處，會檢討改進。

雲林縣環保局長黃士漢接受中央社記者電訪指出，燃燒塔冒出火光約10分鐘左右，經環保監測系統偵測未發現異常，環保局會持續觀測。（編輯：戴光育）1081115

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