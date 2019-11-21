孕婦國道休息站急產 消防員車後座7分鐘接生

（中央社記者張榮祥台南21日電）台南羅姓孕婦昨天中午搭乘休旅車南下屏東待產，未料上了國道3號後陣痛加劇，胎頭露出產道口，消防人員趕往關廟服務區，在休旅車後座接生，過程只花了7分鐘，母女平安送醫。

台南市消防局關廟分隊消防員郭建麟今天告訴中央社記者，他當了25年消防員，昨天第一次幫孕婦接生，地點還是在國道3號關廟服務區的休旅車後座，所幸他曾接受接生訓練，讓女嬰順利出生。

郭建麟和同事劉孟修昨天下午3時20分獲報，國道3號關廟服務區有名孕婦陣痛，兩人心想，依一般程序將孕婦送醫，完成任務就行，沒想到趕抵現場後，才發現事情沒那麼簡單。

懷孕39週的羅姓孕婦原本搭著丈夫休旅車，在舅舅、舅媽陪同下，準備趕到屏東老家待產，未料車一上國道3號，孕婦就陣痛加劇，只好在關廟服務區等待消防人員救援。

郭建麟一檢查，發現胎頭已經露出產道口，勢必無法移動送醫，郭建麟、劉孟修只能迎接他們生平第一次接生；在準備好無菌產包後，請孕婦使用嘴巴呼吸並開始腹部出力，結果在一道羊水噴出後，胎兒順利滑出產道，在嬰兒哭聲中，家屬雀躍歡呼「妹妹生出來了」。

2名消防員顧不得被羊水噴濺全身，趕緊幫女嬰清理口鼻、擦拭身體、夾上臍帶夾、包覆毛毯，整個接生過程只有7分鐘，母女平安，也讓郭建麟、劉孟修留下難忘回憶。（編輯：洪學廣/李亨山）1081121