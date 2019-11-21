巡山員取水右手肘突遭異物侵入骨折 不排除槍傷

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投林區管理處高姓男巡山員今天凌晨在紮營溪邊取水時，右手肘突遭異物侵入受傷，初步不排除疑為槍傷，且造成開放性骨折。但是否確定為槍傷及案發過程待釐清。

南投縣消防局今天凌晨3時許獲報，奧萬大國家森林遊樂區收票口有人員創傷需緊急救護，仁愛消防分隊救護車趕抵後，發現一名男性傷者右手肘疑有槍傷，傷者意識清楚，送往台中榮民總醫院埔里分院治療，醫院發現傷者因不明物體造成右手肘開放性骨折。

初步了解，傷者是林務局南投林區管理處埔里工作站40多歲高姓巡山員，高男20日至23日與另外4名隊員到奧萬大一帶濁水溪事業區執行深山巡邏及林班地清查任務，今天凌晨戴頭燈到溪邊取水時，右手肘「突然受傷」，傷口疑遭穿透，經傷口清創及包紮，將進一步安排手術治療骨折。

目前南投林區管理處、南投縣警察局仁愛分局已派員到醫院了解高男傷勢及案發過程，據初步了解，高男凌晨由紮營地行走約80公尺到溪邊取水時受傷，但「本人不知道為何受傷」，同伴也不確定是否聽到槍聲。

南投林管處接受中央社記者訪問時表示，確定高男是因異物侵入造成右手肘受傷，右大腿也有擦傷但無礙；至於高男是否遭山老鼠或暗夜打獵獵人槍擊、傷口是否為槍傷，正由警方、林管處、醫院醫師釐清中。（編輯：洪學廣）1081121