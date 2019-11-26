遭爆弟詐騙吸金數百萬 邱志偉將提告盼嚴懲

（中央社記者陳朝福高雄26日電）民進黨高雄市立委邱志偉的弟弟邱冠榕，被週刊爆料仗著哥哥立委名號詐騙投資人還吸金數百萬元。邱志偉今天聲明，邱先生素行不良、惹事生非是家族頭痛人物，將提告盼法律嚴懲。

邱志偉委請律師稍後將前往橋頭地檢署提告妨害名譽及詐欺等。對於所以稱三弟為「邱先生」，他透過新聞稿表示，因為好多年沒看過邱先生，連改成什麼名字都不知道，加上20多年來針對品性、為人、行為的不齒，無法把邱先生當兄弟。

邱志偉指出，邱先生素行不良、惹事生非是家族中的頭痛人物，家族在20年前就想跟他斷絕關係，平時不會互動，深惡痛絕，非常不願意承認有任何關係。

有關週刊報導，邱志偉表示，會依報導內容到地檢署提告，針對週刊所提邱先生在詐騙犯行中有提到「曾跟他個人及辦公室的連絡」，或謊稱以他的身分行詐騙一事，或是他與其二弟的line紀錄，全是邱先生個人虛偽造假憑空捏造。

邱志偉說，7月間有邱先生的被害人到服務處陳情，才首度知道此事，會請律師提供被害人法律諮詢服務，當時針對有人用他的名義行詐騙的行為，也立即向警方備案。

邱志偉指出，邱先生已超過40歲，在外招搖撞騙的行為要自己負完全責任，連他也都是受害者，對邱先生的所作所為不寬貸，希望法律對這種惡劣的罪犯能予以嚴懲。邱志偉這次在立委選舉高雄市第二選區（岡山等8個行政區）尋求連任。

週刊報導，邱志偉的弟弟邱冠榕對人吹噓做過很多工程，還說哥哥當立委，包工程很穩定，並拿出一份知名建設公司與他自己成立公司的假合約，誘騙投資人投資，甚至還拿出這家建設公司的大小章、委託書與被害人簽約；報導指出，邱冠榕吸金新台幣數百萬元。（編輯：孫承武）1081126